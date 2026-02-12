شكرا لقرائتكم خبر آل الشيخ يحصد جائزة التميز الثقافي لمشروع "على خطاه" المسار التفاعلي للهجرة النبوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في ليلة تفيض بالشغف الثقافي والإبداع، حاز مشروع "على خطاه" على جائزة التميز الثقافي لجائزة مكة للتميّز في دورتها السابعة عشرة لعام 2025، تحت رعاية الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة. ونيابة عنه، كرم الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، بجائزة التميز الثقافي.

وفي كلمة مؤثرة، قال آل الشيخ: "تشرفت اليوم بالحصول على جائزة غالية من وطني لا تقدر بثمن، وباسم أطهر البقاع، هذه الجائزة التي تبناها رجل السياسة والإدارة والثقافة والأدب، وأمير الإنسانية، سيدي صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل حفظه الله.. ومن يد عضيده صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل حفظه الله".

وأضاف: "أهل منطقة مكة محظوظون بوجود أمثال سموه، هذه الجائزة بعد توفيق الله أهديها إلى مقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الذي تعلمت منه الدقة وإتقان العمل، وإلى سمو سيدي قائدنا الملهم وعراب الرؤية الأمير محمد بن سلمان (حفظه الله) لدعمه وتشجيعه وثقته الكريمة بي".

يعد مشروع "على خطاه" تجربة تحاكي الدرب التاريخي الذي سلكه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه خلال الهجرة النبوية. يهدف المشروع إلى إحياء ذكرى هذا الحدث العظيم من خلال تمكين المسلمين من تتبع خطى النبي صلى الله عليه وسلم في رحلته، مع التركيز على الجوانب التاريخية للهجرة.

يشمل المشروع زيارة للمواقع التاريخية، تجربة ركوب الإبل، ورش عمل ثقافية، ومحاكاة الأحداث بالواقع المعزز. يمر درب التجربة بـ 59 محطة تاريخية، 41 معلمًا تاريخيًا، 5 مواقع لأحداث مهمة، و470 كيلو مترًا منها 305 سيرًا على الأقدام.

يستخدم المشروع أحدث التقنيات مثل الواقع الافتراضي (VR)، الذكاء الاصطناعي (AI)، الهولوجرام، وتطبيقات الهواتف الذكية لتعزيز تجربة الزوار. حاز المشروع على اهتمام عالمي واسع، واستقطب وفودًا دبلوماسية، مؤرخين وباحثين، ومؤسسات تعليمية عالمية ترغب في التعاون لإدخال التجربة ضمن المناهج الدراسية.

يساهم المشروع في تعزيز السياحة الإسلامية والتاريخية في المملكة، ويعزز من ارتباط الزوار بالسيرة النبوية، ويقدم منصة تفاعلية تسهم في تعميق الفهم التاريخي والثقافي للأجيال الحالية.