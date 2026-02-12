شكرا لقرائتكم خبر تقنية الطائف توقع مذكرة تدريب وتوظيف مع شركة البت المتطورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - برعاية نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتدريب د. عادل بن حمد الزنيدي، وبحضور مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة م. حسين بن علي البحيري، وقعت الكلية التقنية بالطائف مذكرة تفاهم تدريب مرتبط بالتوظيف مع شركة البت المتطورة للتشغيل والصيانة المحدودة.

ووقع المذكرة كُل من عميد الكلية الأستاذ خالد بن سعيد الغامدي ، ومدير الموارد البشرية في مجموعة BT Group الأستاذ أحمد بن عجلان الشهري.

وأوضح الغامدي أن المذكرة تهدف إلى إتاحة الفرصة للكوادر الوطنية المؤهلة للانخراط في القطاع الخاص وإقامة برامج تدريبية مشتركة بين الطرفين لتأهيل وتخريج عدد من الفنيين السعوديين في عددٍ من التخصصات التدريبية.

جاء ذلك على هامش فعاليات معرض آفاق المستقبل التقني والذي يقام في رحاب الكلية التقنية بمكة المكرمة .