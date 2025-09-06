10 وظائف مهددة بسبب الذكاء الاصطناعي.. احذر أن تكون منهم

بدأ الذكاء الاصطناعي يشق طريقه بقوة إلى مختلف قطاعات سوق العمل، مع توغل تقنيات الرقمنة في كل المجالات، من خطوط الإنتاج في المصانع إلى مكاتب المحاماة والبنوك.

هذا التطور المتسارع يثير تساؤلات جوهرية حول سرعة التحول ومستقبل المهن التقليدية، حيث لم يعد النقاش يقتصر على “هل ستتغير الوظائف؟”، بل أصبح حول “متى وبأي سرعة؟”.

رغم أن هذه المهن لن تختفي بشكل كامل في المدى القريب، إلا أنها ستتغير جذرياً، حيث سينتقل التركيز من المهام الروتينية إلى المهارات الإبداعية والتحليلية والإشرافية. ويجمع الخبراء حسب تقرير نشره موقع الجزيرة نت، على أن القدرة على التكيف والتعلم المستمر ستكون العامل الحاسم للبقاء في سوق العمل خلال العقد المقبل.

أبرز المهن المتأثرة:

1. تطوير المواقع الإلكترونية

كان مطورو الويب ركيزة أساسية في إنشاء المواقع، لكن أدوات الذكاء الاصطناعي باتت قادرة على توليد الأكواد وتصميم واجهات كاملة بشكل أوتوماتيكي، ما يتيح لغير المتخصصين بناء مواقع احترافية ويقلل الحاجة إلى المبرمجين التقليديين.

2. أنظمة التفتيش والجودة

مفتشو الجودة في المصانع يواجهون منافسة قوية من أنظمة الرؤية الحاسوبية والذكاء الاصطناعي، التي تتميز بقدرة أعلى على اكتشاف العيوب وتقليل الأخطاء، مع تحسين الكفاءة التشغيلية وتقليص زمن توقف خطوط الإنتاج.

3. التدقيق اللغوي والمونتاج

في الإعلام والترفيه، أصبحت برامج التدقيق اللغوي قادرة على تصحيح النصوص بسرعة ودقة، بينما تقوم أدوات المونتاج الذكية بتحرير الفيديوهات وضبط الصوت وإضافة المؤثرات تلقائياً، وهو ما يقلل من الحاجة إلى فرق عمل كبيرة.

4. قطاع سيارات الأجرة

مع انتشار تطبيقات مثل “أوبر” و”ليفت” وتطور المركبات ذاتية القيادة، يواجه سائقو الأجرة احتمال تراجع دورهم مستقبلاً، خاصة مع التجارب المتقدمة للسيارات الآلية في أوروبا وأميركا.

5. قطاع الإنتاج والتصنيع

يعد الأكثر تأثراً، حيث أصبحت الروبوتات والأنظمة الذكية تدير جزءاً كبيراً من العمليات. وتشمل الاستخدامات التنبؤ بالأعطال، إدارة الطاقة، تحسين الجودة، ومراقبة سلاسل التوريد، ما يقلص الاعتماد على العمالة اليدوية.

6. المساعدون القانونيون

ظهور أدوات البحث القانونية المؤتمتة وبرمجيات إعداد العقود جعل الكثير من مهام مساعدي المحامين تُنجز بشكل آلي، ما قد يقلل الحاجة إلى هذه الفئة في مكاتب المحاماة.

7. الرعاية الصحية

أطباء الأشعة ومحللو الصور الطبية يواجهون منافسة من خوارزميات متطورة أثبتت دقة عالية في تشخيص أمراض مثل سرطان الثدي والرئة واعتلال الشبكية السكري، وهو ما يفرض إعادة هيكلة أدوار بعض التخصصات.

8. البائعون في المتاجر

تقنيات الدفع الذاتي والشراء عبر الهاتف المحمول قللت الحاجة إلى الصرافين التقليديين، إذ بات بإمكان المتاجر إدارة عمليات البيع من خلال أنظمة مؤتمتة.

9. موظفو البنوك

مع انتشار الخدمات المصرفية الإلكترونية وأجهزة الصراف الذكية، إضافة إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تكشف الاحتيال وتقدم استشارات مالية مخصصة، تراجعت الحاجة إلى الموظفين في الفروع.

10. قطاع السياحة والسفر

منصات الحجز الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تقترح وجهات وخطط سفر، وضعت وكالات السفر التقليدية أمام تحديات وجودية في ظل المنافسة القوية من الحلول الرقمية.

الشرق القطرية