تكنولوجيا: تسريب مجموعات LEGO الجديدة المستوحاة من عالم One Piece

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لقد تم تسريب تفاصيل جديدة حول مجموعات LEGO المستوحاة من عالم One Piece، مع ظهور صور تكشف محتواها قبل الإطلاق الرسمي.

وتتصدر المجموعة 75646 Garp’s Marine Battleship القائمة، حيث تضم 1,705 قطعة بسعر 169.99 دولار، مع تصميم غني بالتفاصيل يشمل المدافع والسلاسل، إلى جانب مجموعة من الشخصيات المصغرة.

وفي المقابل، تأتي مجموعة 75641 Chopper & Dr. Hiriluk Wipeout بحجم أصغر، إذ تحتوي على 271 قطعة فقط بسعر 29.99 دولار، لكنها تضم شخصيات مميزة مثل تشوبر.

كما تجسد مجموعة 75644 Dory vs Brogy – Giants of Little Garden معركة العمالقة، بعدد 733 قطعة وسعر 79.99 دولار، مع تفاصيل للأسلحة والدروع.

وتقدم مجموعة 75645 Battle at Drum Castle تجربة أوسع بـ 1,038 قطعة وسعر 99.99 دولار، حيث تتضمن غرفًا من القلعة وعدة شخصيات رئيسية مثل لوفي.

كذلك، تأتي مجموعة 75642 Showdown with Captain Smoker بعدد 547 قطعة وسعر 59.99 دولار، مع شخصيات مثل لوفي وسموكر ودراجون، بينما تركز مجموعة 75643 Tony Tony Chopper على شخصية تشوبر بتفاصيل دقيقة عبر 577 قطعة وسعر 69.99 دولار.

ومن المتوقع أن يتم طرح جميع هذه المجموعات في 1 أغسطس 2026.

المصدر