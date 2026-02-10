شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يتخلى عن ذروة أسبوعين قبيل بيانات أمريكية هامة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الدولار الأمريكي يحاول التعافي قبيل صدور بيانات اقتصادية

•السوق في انتظار أدلة جديدة حول مسار الفائدة الأسترالية



تراجع الدولار الأسترالي بالسوق الأسيوية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليتخلى عن أعلى مستوى في ثلاث سنوات مقابل نظيره الأمريكي،بسبب نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ،بالإضافة إلى محاولات تعافي العملة الأمريكية قبيل صدور بيانات اقتصادية هامة من الولايات المتحدة.



عقب الاجتماع الأخير لبنك الاحتياطي الأسترالي ،زادت احتمالات قيام البنك برفع أسعار الفائدة الأسترالية في مايو القادم ،ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المتعاملون صدور المزيد من البيانات الاقتصادية من أستراليا.



نظرة سعرية

•سعر صرف الدولار الأسترالي اليوم :تراجع الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي بنسبة 0.3% إلى (0.7072) ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (0.7094)، و سجل أعلى مستوى عند (0.7095).



•أنهي الدولار الأسترالي تعاملات الاثنين مرتفعاً بنسبة 1.15% مقابل الدولار الأمريكي ،في ثاني مكسب يومي عل التوالي ،وسجل أعلى مستوى في ثلاث سنوات عند 70.99 سنتاً ،وسط تجدد عمليات بيع العملة الأمريكية.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بأكثر من 0.1% ،ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى في أسبوعين ،عاكساً انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.



بخلاف نشاط عمليات الشراء من مستويات منخفضة ،يأتي هذا الارتفاع في مستويات الدولار الأمريكي ،قبيل صدور بيانات اقتصادية هامة من الولايات المتحدة عن مبيعات التجزئة الشهرية ،والتي ستوفر أدلة قوية حول وتيرة نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأول من هذا العام.



الفائدة الأسترالية

•في أوائل هذا الشهر ، قررت لجنة السياسة النقدية في بنك الاحتياطي الأسترالي، رفع سعر الفائدة القياسي بنحو 25 نقطة أساس إلى نطاق 3.85%، في أول رفع في أسعار الفائدة الأسترالية منذ نوفمبر 2023، وذلك بعد الإبقاء على سعر الفائدة دون أي تغيير خلال الاجتماعات الثلاثة السابقة.



•وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الأسترالي "ميشيل بولوك" :معدل التضخم مرتفع للغاية ،ولا يمكننا السماح له بالخروج عن السيطرة ،وهناك قلق من استمرار هذا المستوى المرتفع من التضخم.



•عقب اجتماع فبراير ظل تسعير احتمالات قيام بنك الاحتياطي الأسترالي برفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس في مارس المقبل مستقر دون 50%.



•وارتفع تسعير احتمالات قيام بنك الاحتياطي الأسترالي برفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس في مايو القادم إلى فوق 80%.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون صدور المزيد من البيانات عن مستويات التضخم والبطالة والأجور فى أستراليا.



نظرة فنية

سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي يهاجم مستهدفنا السعري – توقعات اليوم – 10-02-2026