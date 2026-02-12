الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 12 فبراير 2026 04:09 مساءً - ما هي كيفية استبدال نقاط قطاف؟ ومن هم شركاء برنامج قطاف؟ فيعتبر قطاف من افضل برامج النقاط والمكافآت التي تقدمها شركة STC للاتصالات في المملكة العربية السعودية، حيث يقوم العملاء بتجميع هذه النقاط لوقت طويل حتى تمثل قيمة شرائية معينة، وسنتعرف اليوم من خلال موقع لحظات نيوز على طريقة استبدال نقاط برنامج قطاف وأهم التفاصيل المتعلقة بهذا البرنامج.

كيفية استبدال نقاط قطاف

يمكن لعملاء شركة STC أن يقوموا باستبدال نقاطهم من قطاف بمكافآت في أشياء أخرى تتناسب مع احتياجاتهم، أما عن كيفية استبدال نقاط قطاف فهي تتم كالآتي:

يتم تحميل تطبيق my stc على هواتف أندرويد “من هنا“، أو تحميله على هواتف آيفون من هنا“. تثبيت التطبيق وفتحه على الهاتف. كتابة اسم المستخدم. إدراج كلمة السر ثم النقر على زر تسجيل الدخول. من القائمة الرئيسية يتم النقر على خيار اختر حسابالنقر على خيار قطاف. ستظهر قائمة تتضمن المكافآت. تحديد المكافأة المطلوبة. النقر على زر تأكيد. سيتم إشعار المستخدم برسالة بمجرد تنفيذ الطلب.

برنامج قطاف

قطاف برنامج تقدمه شركة إس تي سي للاتصالات في المملكة العربية السعودية يهدف إلى تعزيز خدمة العملاء ودعمها وتشجيعهم، حيث يقوم البرنامج بإضافة نقاط على كل عملية يقوم بها المستخدم ويمكنه أن يقوم بتجميعها حتى تصل إلى حد معين، ثم يقوم بعدها باستبدالها بإحدى الخدمات أو المكافآت الأخرى أو الحصول على قسائم شراء في مقابلها.

شركاء برنامج قطاف

شركاء برنامج قطاف هم الجهات والمؤسسات التي تتعاون مع شركة إس تي سي لكي يتم استبدال برنامجها قطاف بأي من المنتجات والخدمات التي يقدمها هؤلاء الشركاء، ومن بين أهم شركاء برنامج قطاف:

القفاري.

سباركيز.

العربية للعود.

باريس غاليري.

مجموعة الحكير.

فافافوم.

زهرة الربيع.

الخطوط الجوية العربية السعودية.

فلاي إن.

يو جوت اجيفت.

نظارات المها.

المسافر.

ذيب.

شركة المفتاح.

تأميني.

أنوش متجر حلويات.

كريم.

حلويات سعد الدين.

كارميه.

باتشي ماركة الشوكولا.

الجولة التاسعة نادي رياضي.

دانكن دوناتس القهوة الأمريكية.

صيدليات الدواء.

فيزيتا منصة الرعاية الصحية الإلكترونية.

ايكيا.

ساكو.

بوتري بارن.

والجرينز بوتس آليانس.

هاي بوينت.

مودرن بالاس.

باجة للمكسرات والقهوة والشاي.

الزقزوق للأجهزة المنزلية المحدودة.

بنده.

اتليتس كو.

سكيتشرز.

نكست.

مذركير.

فيكتوريا سيكريت.

الشياكة.

كروكس.

كالفن كلاين.

درايف .7

زيبارت.

مودرن إلكترونكس.

فيرجن ميجاستور.

طرق زيادة نقاط قطاف

بالطبع كلما كانت نقاط قطاف أكثر كلما كانت فرص الاستفادة من أكبر، وهناك طرقًا متعددة يمكن من خلالها نقاط قطاف مثل:

الشراء من المها للبصريات.

الشراء من ألعاب طوكيو.

طلب التوصيل بسيارات كريم والحصول على نقاط قطاف.

السفر من خلال الخطوط السعودية يحول الأميال المقطوعة إلى نقاط.

استخدام بطاقة الأول قطاف.

اقتناء أي من أجهزة أيزون.

الشراء من برجر فيول.

استخدام نقاط واو من البنك السعودي للاستثمار.

الحصول على النقاط من خلال الحجز في com.

الحجز من خلال فلاي إن.

إن كيفية استبدال نقاط قطاف تمكن العملاء أكثر من الاستفادة بالعديد من المنتجات الأخرى التي يحتاجون إليها وذلك دون الاضطرار إلى دفع أي شيء فيها، حيث يمكن لعملاء برنامج قطاف الحصول على قسائم شرائية بمبالغ كبيرة للاستفادة منها لدى أحد شركاء البرنامج.

أسئلة شائعة

هل يمكن استبدال نقاط قطاف من صيدليات النهدي؟

نعم.

كم تساوي كل 5 آلاف نقطة من قطاف؟

1000 ريال سعودي.

هل يمكن تحويل نقاط قطاف إلى فلوس أو رصيد؟

نعم.