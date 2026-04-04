تكنولوجيا: هواتف iPhone 18 Pro من ابل تستعد للانطلاق بمجموعة واسعة من الميزات المبتكرة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد ابل لإحداث نقلة نوعية في عالم الهواتف مع اقتراب موعد إطلاق سلسلة هواتف iPhone 18 Pro المنتظرة بعد أكثر من خمسة أشهر. ورغم هذه الفترة الطويلة التي تفصلنا عن الإطلاق الرسمي إلا أن الشائعات والتسريبات بدأت في الانتشار بقوة، حيث أشارت التقارير الأولية إلى أن هذه الهواتف ستأتي مزودة بتقنية Face ID مدمجة بالكامل تحت الشاشة مع إبقاء الكاميرا الأمامية فقط مرئية، ولكن أحدث التسريبات تؤكد نقل مكون واحد فقط تحت الشاشة مما سيؤدي إلى تصغير حجم الجزيرة الديناميكية.

وتتميز هذه التشكيلة القادمة بالعديد من التغييرات الجمالية والتصميمية لتقديم تجربة بصرية محسنة للمستخدمين. وتشير التوقعات إلى تقديم لون أحمر خاص وحصري لهذه الطرز المتقدمة مع الحفاظ على نفس لغة التصميم العام للإصدار السابق بما في ذلك مقاسات الشاشات التي تبلغ 6.3 بوصة و 6.9 بوصة، بالإضافة إلى الحفاظ على نفس تصميم الهيكل الخلفي الذي يضم الكاميرات الثلاث، وستعتمد الهواتف على شاشات متطورة من نوع LTPO+ لتوفير استهلاك الطاقة بشكل كبير وإطالة عمر البطارية.

وتأتي الكاميرا الرئيسية بدقة تبلغ 48 ميجابكسل مع دعم ميزة الفتحة المتغيرة التي تتيح للمستخدمين التحكم الدقيق في كمية الضوء التي تمر عبر العدسة للوصول إلى المستشعر، مما يوفر تحكماً أكبر في عمق المجال البصري أثناء التصوير، ورغم هذه الميزة المبتكرة لا يزال مدى تأثيرها الفعلي غير واضح تماماً نظراً للقيود المتعلقة بحجم المستشعرات الصغيرة المستخدمة في الهواتف عموماً.

وتعتمد هذه الأجهزة على عتاد داخلي جبار يضم شريحة A20 Pro من الجيل القادم والتي تعتمد على دقة تصنيع تبلغ 2 نانومتر من TSMC. وتتضمن الترقيات التقنية استخدام شريحة C2 الجديدة والمخصصة للاتصالات الخلوية لتقديم سرعات أعلى وكفاءة أفضل في استهلاك الطاقة مقارنة بالأجيال السابقة، كما ستزود الهواتف بشريحة N2 المتطورة التي تدعم شبكات واي فاي 7 وتقنية بلوتوث 6 لتحسين الأداء العام وموثوقية الاتصال اللاسلكي بشكل كبير جداً.

وتضم قائمة الميزات الإضافية زراً مبسطاً للتحكم في الكاميرا يعمل دون إيماءات التمرير مع تعديلات تصميمية على الزجاج الخلفي لتعزيز شحن MagSafe. وتدعم الهواتف تصفح الويب عبر الأقمار الصناعية مع احتمالية زيادة سماكة إصدار برو ماكس لاستيعاب بطارية أكبر، ومن المتوقع إطلاق هذه الطرز مع هاتف ابل القابل للطي خلال شهر سبتمبر القادم، على أن يتبع ذلك إطلاق الإصدار القياسي وإصدار اقتصادي والجيل الثاني من إصدار اير في بداية العام التالي لتكتمل التشكيلة.

