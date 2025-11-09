وصول مبادرة “سماي” لمليون سعودي وسعودية تعكس نجاح الاستثمار في التعليم

عدن - ياسمين عبدالعظيم - بلغ وصول مبادرة “سماي” إلى مليون سعودي وسعودية حاصلين على الشهادة إنجازًا وطنيًا نوعيًا، يعكس نجاح الاستثمار في رأس المال البشري. وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان أكد أن هذا الرقم يعبر عن اهتمام واسع من أبناء الوطن بتعلم مهارات المستقبل في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة.

تمكين الطلاب والطالبات من الاستفادة من المحتوى التدريبي في الذكاء الاصطناعي، ودمجه في البرامج التعليمية، ساهم في رفع مستوى المعرفة التقنية وفتح آفاق جديدة لهم في مجالات الابتكار والتقنيات الناشئة.

هذا الإنجاز يعكس تكامل الجهود الحكومية في بناء جيل رقمي واعٍ يسهم في التحول الوطني نحو اقتصاد معرفي متقدم. وزير التعليم أكد استمرار الدعم لمبادرات تعزز مهارات الشباب من خلال تعزيز الشراكات الوطنية.

مقالات ذات صلة

وفي ختام تصريحه، شكر وزير التعليم القيادة الرشيدة على دعمها المتواصل واستثمارها في الإنسان السعودي كأساس للتنمية.